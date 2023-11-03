Израиль принял решение о полном разрыве контактов с сектором Газа

Канцелярия премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху сообщает, что израильское правительство приняло решение больше не контактировать с политиками и представителями местного населения Газы.

В пресс-релизе канцелярии Нетаньяху утверждают, что в Израиль больше не будут пропускать палестинских рабочих. Кроме того, в Тель-Авиве пообещали выслать палестинцев, всё ещё остающихся в стране.

Также в офисе Беньямина Нетаньяху пообещали, что власти Израиля более не станут финансировать работу администрации автономной Палестины.