Учёные доказали, что шимпанзе и люди используют одну и ту же военную тактику

Согласно данным PLOS Biology, шимпанзе используют естественные и искусственные высоты для разведки и сбора информации о своих противниках-обезьянах. Данная тактика давно придумана людьми и используется ими до сих пор.

Известно, что шимпанзе взбираются на возвышенности с целью наблюдения за неприятелями. В это время обезьяны прекращают добычу пищи и воды, стараясь вести себя тихо.

Также в PLOS Biology рассказали, что шимпанзе передвигаются по высотам на 50% чаще, когда проникают на потенциально вражескую территорию.