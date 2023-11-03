Турция сражается за право стать главным поставщиком цитрусовых в Россию

Лидер Союза поставщиков овощей и фруктов Турции Хайреттин Учак утверждает, что турецкие сельскохозяйственные компании не выдерживают перед лицом неожиданных трудностей при экспорте своих товаров в Россию. Одной из ключевых трудностей является конкуренция за российских покупателей.

По словам Учака, Азербайджан и Китай стремительно вытесняют Турцию с позиции главного поставщика свежей с/х-продукции в Россию. Тем не менее, Анкара до сих пор является одним из ключевых экспортёров сезонных фруктов в РФ.

При этом Хайреттин Учак напомнил, что порядка 60 процентов турецких фруктов и овощей поставляются в Россию. Впрочем, последняя начала отдавать предпочтение плодам из Ирана, Египта и Марокко.