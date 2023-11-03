Российский посол в США Анатолий Антонов публично заявил, что правительство Соединённых Штатов приложило максимум усилий для ухудшения отношений между Москвой и Вашингтоном. По словам Антонова, российско-американские отношения особенно ухудшились в последние годы.

Анатолий Антонов подчёркивает, что курс Белого дома на дестабилизацию отношений с Россией невыгоден простым американцам и противоречит национальным интересам США.

При этом политик считает, что сейчас Джо Байден не стремится к налаживанию дипотношений между РФ и Соединёнными Штатами, держа курс на конфронтацию.