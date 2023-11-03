Трамп назвал причину, по которой западные СМИ молчат об Украине

3 ноября экс-президент США Дональд Трамп выступил на митинге перед своими соратниками в Техасе, где публично заявил, что американские СМИ прекратили писать о решении Джо Байдена вывести войска из Афганистана.

По мнению Трампа, тиражируемые на Западе газеты также сократили количество публикаций, посвящённых событиям на Украине. Дональд Трамп считает, что это обусловлено параллелями, которые можно провести между украинским и афганским кризисами.

Бывший президент уверен, что отказ СМИ писать об Украине и Афганистане спровоцирован тем, что "дела идут не очень хорошо".