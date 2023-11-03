Ракета Израиля чуть не попала по христианской часовне в секторе Газа

Палестинские СМИ распространяют видеозапись, на корой показано, как христиане укрываются в часовне во время бомбардировки газа армией Израиля. На ролике видно, что израильская ракета пролетает рядом с церковью с характерным шумом.

Прихожане храма ведут себя испуганно, закрывая уши встревоженным детям. После пролёта ракеты многие из сидевших на церковных скамьях встали со своих мест и поспешили выйти наружу.

Примечательно, что большинство из укрывавшихся в храме палестинцев предпочли не выходить на улицу, посчитав, что внутри церкви им будет безопаснее.