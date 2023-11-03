Соскин: Запад больше не даст денег Украине и будет изолировать Зеленского

Олег Соскин записал новое видео для своего Youtube-канала, где прокомментировал скандальный выпуск газеты Times. В новой публикации издания Владимир Зеленский изображён маленьким и стоящим вдалеке человеком.

По словам Соскина, коллективный Запад демонстрирует признаки явной усталости от Зеленского, ввиду чего США и их партнёры более не будут выделять собственные деньги на нужды Украины.

Также Олег Соскин полагает, что в недалёком будущем НАТО и Евросоюз приступит к операции по политической изоляции Владимира Зеленского с целью его импичмента.