Войска России уничтожили до 13 танков Leopard 2 в Авдеевке за неделю

Согласно данным газеты Forbes, за неделю активных боёв под Авдеевкой украинские войска потеряли 12-13 танков Leopard 2A4 и один танк Leopard 2A6. Данные бронемашины были произведены в Германии и переданы Украине после переговоров между Владимиром Зеленским и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

По информации Forbes, большинство "Леопардов" в зоне спецоперации выходят из строя после встречи с российскими минными полями и дронами-камикадзе.

Авторы публикации приходят к выводу, что армия России стала эффективнее в истреблении западной техники, поставляемой ВСУ после начала спецоперации.