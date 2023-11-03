Пугачева вернулась в Россию, пытаясь быть неузнанной

08:56 2023-11-03
Пугачева вернулась в Россию, пытаясь быть неузнанной

Известно, что Алла Пугачева пересекла границу Псковской области, села в авто и уехала в неизвестном направлении. Певица пыталась скрыть свое лицо, но ее все равно узнали.

Издание "Российская газета" сообщает, что, прибыв на территорию РФ, Алла Пугачева закрывала лицо платком, чтобы не быть узнанной.

Известно, что в родное государство Алла Борисовна прибыла без сопровождения своего супруга Максима Галкина.

Ранее поступала информация о том, что юморист прибыл на Кипр, где у него были намечены выступления.

Точной информации о нахождении его жены не было. Предполагалось, что она с детьми тоже прибыла на Кипр, но концертный директор артистки эту информацию не подтвердила.

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