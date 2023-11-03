Пугачева вернулась в Россию, пытаясь быть неузнанной

Издание "Российская газета" сообщает, что, прибыв на территорию РФ, Алла Пугачева закрывала лицо платком, чтобы не быть узнанной.

Известно, что в родное государство Алла Борисовна прибыла без сопровождения своего супруга Максима Галкина.

Ранее поступала информация о том, что юморист прибыл на Кипр, где у него были намечены выступления.

Точной информации о нахождении его жены не было. Предполагалось, что она с детьми тоже прибыла на Кипр, но концертный директор артистки эту информацию не подтвердила.