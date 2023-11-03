Никита Пресняков живет в Америке, а доход получает из России

Издание "Комсомольская правда" сообщает, что Никита Пресняков живет в нью-йоркских апартаментах элитного небоскреба Murray Street на Манхэттене.

Имеется информация, что такой презент преподнесла внуку его знаменитая бабушка Алла Пугачева.

Музыкант, взяв псевдоним "Nick Pres", занимается съемкой клипов для американских артистов, продолжая сотрудничать и с российскими звездами. Он написал музыку для обеих частей сериала "Триггер".

Ранее сообщалось, что Пресняков хочет вернуться домой, несмотря на большое количество недоброжелателей.