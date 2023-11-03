Первое ДТП в истории автомобилей: обстоятельства дела и личность погибшей

Девушка была нетипичная для своего времени. Она увлекалась наукой, этому способствовало окружение и хорошее финансовое положение.

Мэри даже была одной из трех женщин из списка рассылок Королевского астрономического общества.

Двумя другими женщинами были американская ученая-астроном и сама королева Виктория.

Отец подарил девушке микроскоп для ее наблюдений за прирдой, а в 17 лет, по некторым сведениям, Мэри сама построила большой телескоп в Ирландии.

Потом она вышла замуж, родила 8 детей, но супруг не горел желанием обеспечивать семью, финансовое положение было плачевным.

К 40 годам жизнь Мэри отнюдь не казалась сказкой, про науку она и думать забыла.

В тот злополучный день Мэри Уорд вместе с родстенниками поехала в гости к кузине как раз на семейном паровом автомобиле.

Его со всех сторон облепили желающие прокатиться, нарушив, естественно, все правила техники безопасности.

Что именно произошло, неясно, но Мэри вдруг выбросило из машины, и она угодила головой прямо под колеса.

Спасти женщину не смогли. По неточным данным, семья ученых разобала автомобиль на запчасти и закопала от греха подальше.

Погибшая Мэри была замученная тяжелой жизнью многодетная мать, которая еле-еле выживала со своей большой семьей.

Жизнь могла сложиться иначе, если бы она и дальше занималась наукой, возможно Мэри Уорд стала бы известным ученым.

До ухода в семейную жизнь она успела опубликовать научный труд "Зарисовки под микроскопом".

Как ни печально, именно после смерти Мэри, жизнь семьи пошла в гору, муж получил титул пэра и разбогател, дети потом жили в постоянном достатке.