Меньшова закрыла киностудию своего знаменитого отца

Телеграм-канал Shot сообщает, что киностудия Владимира Меньшова открыта была в 1994 году.
Функционирование структуры продолжалось до самой кончины режиссера.
В 2021 году, когда Меньшова не стало, фирма перешла по наследству его вдове, актрисе Вере Алентовой, и дочери, актрисе и ведущей Юлии Меньшовой.
Известно, что в 2021 году компания потеряла 1 500 000 российских рублей чистой прибыли.
В итоге близкие родственницы покойного режиссера решили закрыть организацию.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__