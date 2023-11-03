Меньшова закрыла киностудию своего знаменитого отца

Телеграм-канал Shot сообщает, что киностудия Владимира Меньшова открыта была в 1994 году.

Функционирование структуры продолжалось до самой кончины режиссера.

В 2021 году, когда Меньшова не стало, фирма перешла по наследству его вдове, актрисе Вере Алентовой, и дочери, актрисе и ведущей Юлии Меньшовой.

Известно, что в 2021 году компания потеряла 1 500 000 российских рублей чистой прибыли.

В итоге близкие родственницы покойного режиссера решили закрыть организацию.