Обед в туалете: японская «фишка» или настоящий сигнал бедствия

Япония - страна с большой плотностью населения, больше всего это заметно в Токио, Осаке, Иокогаме и других крупных города.

В маленьких ситуация не намного лучше: японец всегда остается на виду, в коллективе.

Чувство коллективизма у них развито как ни у кого, возможно, к этому привели постоянные стихийные бедствия, требующие от людей особой сплоченности.

Так вышло, что интересы общества здесь превыше личных интересов и желаний.

Однако настал тот критический момент, когда общества в жизни рядового японца стало слишком много, и он захотел уединения.

Отсюда возникла субкультура "суперсоло" и массовое явление обедов в туалете, куда люди уходили, чтобы поесть в одиночку.

Теперь такой необходимости нет: в Японии активно развивается инфраструктура, которая подстраивается под любителей одиночества.

Есть рестораны с отгороженными кабинками на одно место, караоке для одиночек, одиночные путевки для путешествий и специальные палатки в кэмпингах.