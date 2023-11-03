Обед в туалете: японская «фишка» или настоящий сигнал бедствия

10:45 2023-11-03
Обед в туалете: японская «фишка» или настоящий сигнал бедствия

В последнее время у японцев настолько сильно проявилась тяга к одиночеству, что они начали обедать в уборных. Только там получалось избавиться от назойливого общества и побыть наедине с собой.

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Обеды в туалетах уже уходят в прошлое, но именно с них начиналось явление "охиторисама" ("вечеринка на одного"), которое получило массовое распространение.

Сейчас японцам не нужно уединяться в уборных, чтобы провести время в одиночестве, потому что появились специальные рестораны для одиночек.

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Япония - страна с большой плотностью населения, больше всего это заметно в Токио, Осаке, Иокогаме и других крупных города.

В маленьких ситуация не намного лучше: японец всегда остается на виду, в коллективе.

Чувство коллективизма у них развито как ни у кого, возможно, к этому привели постоянные стихийные бедствия, требующие от людей особой сплоченности.

Так вышло, что интересы общества здесь превыше личных интересов и желаний.

Однако настал тот критический момент, когда общества в жизни рядового японца стало слишком много, и он захотел уединения.

Отсюда возникла субкультура "суперсоло" и массовое явление обедов в туалете, куда люди уходили, чтобы поесть в одиночку.

Теперь такой необходимости нет: в Японии активно развивается инфраструктура, которая подстраивается под любителей одиночества.

Есть рестораны с отгороженными кабинками на одно место, караоке для одиночек, одиночные путевки для путешествий и специальные палатки в кэмпингах.

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К одиночеству стремятся не только в Японии, явление постепенно захватывает и другие страны.

Вынужденно или намеренно одиноких людей становится в мире все больше и больше.

Низкая рождаемость, уменьшение числа браков, увеличение количества вдов и вдовцов, да и просто неумение и нежелание современного человека социализироваться из-за ухода в виртуальную реальность - все это печальные факты, подтверждающие тревожную актуальность нового тренда "охиторисама".

Согласно усредненным статистическим прогнозам, число домохозяйств с одним человеком с 2000 года к 2030 может увеличиться на 128%, и это мировая тенденция.

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