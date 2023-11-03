Волочкова пожаловалась, что экс-избранник развел ее на деньги

11:25 2023-11-03
Волочкова пожаловалась, что экс-избранник развел ее на деньги

Анастасия Волочкова в рамках проекта "Давай сделаем это на кухне" задалась вопросом, почему сегодня многие мужчины считают нормой жить за счет своих женщин.

Анастасия Волочкова не стала скрывать, что в ее жизни был опыт отношений с альфонсом.

Вспоминая о бывшем в студии программы "Давай сделаем это на кухне", она не сдержала эмоций, начав изъясняться матами, о чем сообщает издание "Дни.ру".

Оказывается, таким человеком балерина считает отца своей дочери Ариадны Игоря Вдовина.

Артистка балета заявила, что купилась на красивые ухаживания Вдовина, который одолжил у нее 3 500 000 USD. Деньги знаменитости обратно вернуть не удалось.

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