Киркоров приобрел картину под названием Примадонна за 700 000 рублей

11:37 2023-11-03
Киркоров приобрел картину под названием Примадонна за 700 000 рублей

Филипп Киркоров принял участие в благотворительном аукционе, в рамках которого выложил 700 000 российских рублей за картину "Примадонна".

Рен ТВ сообщает, что благотворительный аукцион прошел 2 ноября на презентации нового альбома певицы Люси Чеботиной.

Полученные 700 000 российских рублей за картину "Примадонна" от Филиппа Киркорова были переведены на счет фонда "Ты супер!", занимающегося оказанием помощи молодым артистам.

Также в аукционе участвовала певица Анита Цой, которая приобрела здесь полотно стоимостью около 383 000 рублей.

Ведущая ТВ Елена Сажина, которая в числе других знаменитостей посетила мероприятие, рассталась с 600 000 рублей, отданными на благотворительность.

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