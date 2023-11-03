Депутаты Госдумы опасаются, что есть угроза преследования Пугачевой

Возвращение Аллы Пугачевой Александр Шолохов назвал возможным, так как российская гражданка не делала ничего, чтобы ущемлялись ее права.

Политик считает, что преследование знаменитости маловероятно.

Шолохов отметил, что Алла Борисовна виновата лишь в том, что везде сопровождала своего мужа, юмориста Максима Галкина.

Парламентарий отдал певице должное, что она вела себя очень аккуратно, не делая громких заявлений о России.