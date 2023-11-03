Необычная сеть тайваньских ресторанов приглашает туристов поесть прямо из унитаза

Сидения в этом местечке выполнены в форме унитазов, еду подают тоже в небольших милых унитазиках, а еще в биде, ванночках или писсуарах.
Руки вытирают не салфетками, а туалетной бумагой в рулонах, а шоколадное мороженое можно купить в виде..., ну одним словом понятно, в виде чего.
Отличное место для тех, кто любит подолгу медитировать в туалете. Понравится здесь и любителям острых ощущений и экстремалам.
Для того чтобы получить наслаждение от обеда, надо определенно обладать развитым чувством юмора, крепкой психикой и сниженным чувством брезгливости.
Не у всякого разыграется здоровый аппетит, глядя на еду, поданную в унитазе или утке, и напитки, преподнесенные в писсуаре.
На первый взгляд выглядит отталкивающе, но вместе с тем идея очень оригинальная, с этим трудно не согласиться. Между тем ресторан пользуется огромной популярностью.
Интерьер дополняют раковины, душевые насадки, писсуары на стенах, мягкие игрушки в виде испражнений. Сеть Modern Toilet открыла 11 таких заведений по всему Тайваню.
Средняя цена на обед для одного человека в таком ресторане колеблется от 7 до 9 долларов, поесть необычного мороженного можно примерно за 3 доллара.
Здесь же есть небольшая сувенирная лавка, где продают игрушки и посуду в туалетном стиле.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__