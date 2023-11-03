Необычная сеть тайваньских ресторанов приглашает туристов поесть прямо из унитаза

Сидения в этом местечке выполнены в форме унитазов, еду подают тоже в небольших милых унитазиках, а еще в биде, ванночках или писсуарах.

Руки вытирают не салфетками, а туалетной бумагой в рулонах, а шоколадное мороженое можно купить в виде..., ну одним словом понятно, в виде чего.

Отличное место для тех, кто любит подолгу медитировать в туалете. Понравится здесь и любителям острых ощущений и экстремалам.

Для того чтобы получить наслаждение от обеда, надо определенно обладать развитым чувством юмора, крепкой психикой и сниженным чувством брезгливости.

Не у всякого разыграется здоровый аппетит, глядя на еду, поданную в унитазе или утке, и напитки, преподнесенные в писсуаре.