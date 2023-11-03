Необычная сеть тайваньских ресторанов приглашает туристов поесть прямо из унитаза

12:06 2023-11-03
Необычная сеть тайваньских ресторанов приглашает туристов поесть прямо из унитаза

Фишкой этого необычного ресторанчика является туалетная тематика. Здесь все стилизовано под уборную. Кухня оставляет желать лучшего, но снимки на память получаются потрясающие.

Slide 1

Сидения в этом местечке выполнены в форме унитазов, еду подают тоже в небольших милых унитазиках, а еще в биде, ванночках или писсуарах.

Руки вытирают не салфетками, а туалетной бумагой в рулонах, а шоколадное мороженое можно купить в виде..., ну одним словом понятно, в виде чего.

Отличное место для тех, кто любит подолгу медитировать в туалете. Понравится здесь и любителям острых ощущений и экстремалам.

Для того чтобы получить наслаждение от обеда, надо определенно обладать развитым чувством юмора, крепкой психикой и сниженным чувством брезгливости.

Не у всякого разыграется здоровый аппетит, глядя на еду, поданную в унитазе или утке, и напитки, преподнесенные в писсуаре.

Изображение статьи

На первый взгляд выглядит отталкивающе, но вместе с тем идея очень оригинальная, с этим трудно не согласиться. Между тем ресторан пользуется огромной популярностью.

Интерьер дополняют раковины, душевые насадки, писсуары на стенах, мягкие игрушки в виде испражнений. Сеть Modern Toilet открыла 11 таких заведений по всему Тайваню.

Средняя цена на обед для одного человека в таком ресторане колеблется от 7 до 9 долларов, поесть необычного мороженного можно примерно за 3 доллара.

Здесь же есть небольшая сувенирная лавка, где продают игрушки и посуду в туалетном стиле.

Показать следующие комментарии
Фото
Ангелина Крент
12:44

Ангелина Крент

Вянут листья у тепличных перцев: что делать и как предотвратить

Вянут листья у тепличных перцев: что делать и как предотвратить

Проблема не проявляется внезапно. Чаще всего к увяданию листьев приводит регулярное нарушение агротехники.
Ангелина Крент
12:40

Ангелина Крент

В 1800-х одах почвоведы начали осознавать, что почвы - это естественные тела с размерами, формой и историей

В 1800-х одах почвоведы начали осознавать, что почвы - это естественные тела с размерами, формой и историей

Подобно тому, как водоем состоит из воды, рыб, растений и других организмов, почва представляет собой интегрированную систему, содержащую камни, корни, остатки животных и другие фракции.
Ангелина Крент
12:35

Ангелина Крент

В НАСА показали и рассказали, как из космоса выглядит зима на Марсе

В НАСА показали и рассказали, как из космоса выглядит зима на Марсе

Когда на Марс приходит зима, поверхность превращается в поистине потусторонний мир, рассказали в Лаборатории реактивного движения НАСА.
Антон Райт
12:17

Антон Райт

Кивиак – деликатесное блюдо, тухлый морж по-чукотски

Кивиак – деликатесное блюдо, тухлый морж по-чукотски

Это интересное блюдо, распространено среди народов арктических широт от Чукотки до Гренландии.
Наталья Гончарова
11:49

Наталья Гончарова

Депутаты Госдумы опасаются, что есть угроза преследования Пугачевой

Депутаты Госдумы опасаются, что есть угроза преследования Пугачевой

Первый замглавы комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов сообщил, что у закона РФ к Алле Пугачевой, которая вернулась в РФ, претензии отсутствуют.
Наталья Гончарова
11:37

Наталья Гончарова

Киркоров приобрел картину под названием Примадонна за 700 000 рублей

Киркоров приобрел картину под названием Примадонна за 700 000 рублей

Филипп Киркоров принял участие в благотворительном аукционе, в рамках которого выложил 700 000 российских рублей за картину "Примадонна".
article_image 14:08

Украшения героинь картины «Секс в большом городе» и их актуальность сейчас

Украшения главных героинь сериала "Секс в большом городе" Кэрри, Саманты, Миранды и Шарлотты не теряют своей актуальности до сих пор.

article_image 13:48

Султанит - самый ценный камень-хамелеон

Камни-хамелеоны способны менять цвет в разных условиях. Они завораживают и кажутся магическими. Одним из таких минералов является султанит.

article_image 13:39

Как правильно посадить яблоню осенью, чтобы она быстро пошла в рост

Осень – наиболее подходящее время для посадки многих растений, и яблоня – не исключение.