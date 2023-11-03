Ювелирные шедевры от Сальвадора Дали и сегодня поражают воображение

15:18 2023-11-03
Ювелирные шедевры от Сальвадора Дали и сегодня поражают воображение

У его скульптуры «Королевское сердце» внутри спрятан механизм, создающий эффект постоянно бьющегося сердца.

Художник-сюрреалист Сальвадор Дали оставил после своего ухода не только картины. Ювелирная коллекция мастера тоже поражает своей экстравагантностью.

Первые украшения от Дали появились в начале 1950-хх годов. Его идеи в жизнь воплощал ювелир Карлос Алемани. Какие украшения знаменитости поражают воображение и сегодня?

В этом списке - брошь «Медовое сердце», с рубинами и бриллиантами. Она состоит из десятков золотых сот, из которых будто сочится мед и застывает в виде капельки. Брошь была выпущена тиражом всего 5 экземпляров. Из них один продали в 2018-м году на аукционе Sotheby's за 68,8 тысяч евро.

Художник создал также брошь-часы «Око времени», брошь «Рубиновые губы», отсылающую к дивану в виде губ и другим дизайнерским решениям. 

Потрясает и «Королевское сердце». Эта скульптура выполнена из золота, рубинов, бриллиантов, изумрудов. Одно из своих самых знаменитых творений Дали представлено в его театре-музее в Фигерасе.

Уникальность его в том, что оно - по-настоящему живое. Внутри сердца из драгоценностей спрятан механизм, создающий эффект бьющегося сердца. При этом заводить его не нужно, он работает не переставая. Мастер это творение посвятил коронации Елизаветы II.

В целом коллекция Сальвадора Дали состоит из 39 произведений, из них 2 увидели свет после смерти художника.

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