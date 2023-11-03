Династия итальянских камнерезов создавала фантастические вещи для королей и знати

15:26 2023-11-03
Династия итальянских камнерезов создавала фантастические вещи для королей и знати

Уникальные вазы, чаши, статуэтки мастеров Мизерони были созданы в XV - XVII столетиях.

Династия итальянских камнерезов Мизерони по праву считается семьей самых знаменитых мастеров своего времени, сообщает автор канала "Ломбард Валантис" на платформе Дзен.

Из обыкновенного куска камня они создавали настоящие произведения искусства, многие из которых дошли до наших дней. Всего в династии Мизерони 6 поколений мастеров камнерезного искусства.

Проживали они в Милане, начиная с XV века. Их мастерская получала заказы от самых именитых заказчиков. Среди них, например, значатся семья Медичи, королевские семьи Европы, итальянская знать.

Больше всего прославились два брата – Гаспаро и Джироламо Мизерони. В частности, одна из известных работ Гаспаро - раковина «Ковш с драконом». Точная дата ее создания неизвестна, но историки предполагают, что чаша выполнена между 1565 и 1570 годами.

Увидеть ее можно в Музее истории искусств в Вене. А ранее шедевром владел император Рудольфа II.

Работа потрясает искусством исполнения. Мастер воссоздал великолепный сюжет: человек, который хотел выпить из такой чаши, должен был взяться за золотые крылья дракона, а губами приложиться к хвосту дракона. При этом дракон будто поворачивал голову и смотрел на человека горящими глазами.

Сын Гаспаро, Джованни Франческо, тоже пошел по следам родителя. Он был членом, а позже и консулом Гильдии ювелиров. Свои ниши заняли и девять сыновей Джироламо. Одни при этом трудились при королевских дворах, другие открыли свои школы в Европе.

Многие вещи, созданные Мизерони, переходили из рук в руки. К примеру, ваза из горного хрусталя в позолоченной оправе была создана в XVII веке и принадлежала королю Людовику XIV. В какой-то период времени ею владел и модельер Ив Сен-Лоран.

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