Стало известно, что Пугачева прибыла в Россию, чтобы составить завещание

Близкие к Пугачевой источники утверждают, что 74-летняя певица задумалась о будущем и вернулась, чтобы составить дополнительное завещание и забрать документы, принадлежащие ее детям, сообщает СтарХит.

Если говорить о завещании, то оно давно составлено: все должно перейти младшим детям. Но надо решить вопросы с бумагами на замок, потому что по факту им владеет ее муж, Максим Галкин.

Певице предстоит решить ряд вопросов с нотариусом, связанных с наследованием Лизой и Гарри этой недвижимости. Ее целью также были некие документы на детей - чтобы завершить процесс переезда в их новые апартаменты на Кипре, - говорится в сообщении.

По одной из версий, Алла Борисовна может вновь попытать счастья и обратиться в инстанции с просьбой снять с ее супруга статус иностранного агента.