3 ноября Владимир Путин прокомментировал акции протеста в аэропорту Махачкалы, где недавно дагестанцы пытались обыскать самолёты на предмет наличия этнических евреев.

По словам Путина, произошедшее является свинством. При этом президент отметил, что обвиняет в протестах не население Дагестана, а страны коллективного Запада.

Владимир Путин уверен, что общественные волнения в дагестанской республике спровоцированы извне, и хотя США открыто поддерживают Израиль, в России они пытаются устроить еврейские погромы.