Путин: Запад поддерживает Израиль, но устраивает еврейские погромы в России

16:10 2023-11-03
Путин: Запад поддерживает Израиль, но устраивает еврейские погромы в России

Владимир Путин указал на противоречивость позиции западных коллег в отношении палестино-израильского конфликта.

3 ноября Владимир Путин прокомментировал акции протеста в аэропорту Махачкалы, где недавно дагестанцы пытались обыскать самолёты на предмет наличия этнических евреев.

По словам Путина, произошедшее является свинством. При этом президент отметил, что обвиняет в протестах не население Дагестана, а страны коллективного Запада.

Владимир Путин уверен, что общественные волнения в дагестанской республике спровоцированы извне, и хотя США открыто поддерживают Израиль, в России они пытаются устроить еврейские погромы.

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