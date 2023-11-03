В Москве арестовали блогера-миллионника Аяза Шабутдинова

16:14 2023-11-03
В Москве арестовали блогера-миллионника Аяза Шабутдинова

Коуч подозревается в крупном мошенничестве при продаже образовательных курсов.

Аяз Шабутдинов прилетел в Москву из-за границы и отправился на съемную квартиру, где его и задержали. Его имя давно муссируется в скандальном ключе: блогер то угрожал ученикам, то обманывал покупателей, то вообще из-за него пропадали люди, пишет СтарХЪит.

Коуч побоялся ехать в собственную квартиру, но ГУЭБиПК и УФСБ нашли его и в арендной.

По делу о мошенничестве при продаже курсов в Москве задержан самый крупный в России инфомошенник Аяз Шабутдинов. Эту новость мы ждали с весны, - заявила Екатерина Мизулина.

У Аяза в соцсетях 2 миллиона подписчиков, коуч активно рассказывает о красивой жизни, снимает видеоролики и призывает всех брать с него пример.

В 2013 году молодой человек, называющий себя миллиардером, открыл хостел, потом запустил целую сеть. Позже у него появилась своя кофейня. Последние годы он занимается инвестициями и продает в интернете образовательные курсы.

Аяз учит, как открывать бизнес и получать доход. Базовый доступ к его программе стоит 1,5 миллиона российских рублей.

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