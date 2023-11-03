У бизнес-тренера Аяза Шабутдинова прошли обыски по уголовному делу

Накануне Аяз Шабутдинов вернулся в Москву после ряда зарубежных рабочих встреч. По прилёту в российскую столицу Шабутдинов был задержан правоохранителями, а в его квартире начались обыски.

Следователи утверждают, что Аяз Шабутдинов и его сообщники использовали агрессивную рекламу для продажи заведомо бесполезных курсов по бизнесу.

Официальные предст авители Шабутдинова сообщили, что Аяз якобы не был задержан и продолжает работать. В то же время сотрудники СК опубликовали видео с процессом обысков в жилище россиянина.