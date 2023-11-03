Соседов отреагировал на возвращение Пугачевой в Россию

В рамках интервью изданию "Вечерняя Москва" Сергей Соседов прокомментировал возвращение Аллы Пугачевой в родное государство.
Музыкальный критик убежден, что Алла Борисовна не вызывает ни у кого никакого интереса теперь, назвав ее "вчерашним днем".
При этом звезда экрана обратил внимание на тот факт, что Пугачева все-таки артистка РФ и вправе вернуться домой.
Отвечая на вопрос о возвращении исполнительницы на сцену, Соседов ответил отрицательно, отметив, что ей там нечего делать.
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