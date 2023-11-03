Советник Мелони подал в отставку после её беседы с пранкерами Вованом и Лексусом

3 ноября премьер-министр Италии Джорджия Мелони призналась, что после публикации записи её разговора с российскими пранкерами Вованом и Лексусом её персональный советник написал заявление с прошением об отставке.

Накануне Мелони поговорила по телефону с российскими шутниками, которые представились одним из высокопоставленных африканских политиков. В разговоре Джорджия Мелони критиковала Украину за провал контрнаступления, предлагая начать переговоры с Россией.

В Кабмине Италии уверяют, что Мелони якобы изначально знала о том, что Вован и Лексус её разыгрывают, однако предпочла не подавать виду.