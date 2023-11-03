Путин призвал российских политиков быть аккуратнее при поездках в зону СВО

Вечером 3 ноября Владимир Путин провёл беседу с сотрудниками Общественной палаты РФ, где публично заявил, что поддерживает российских политиков в их стремлении периодически посещать зону спецоперации для общения с бойцами ВС РФ.

При этом Путин отметил, что российские чиновники должны проявлять предельную аккуратность при поездке в зону боевых действий, поскольку там небезопасно.

Президент верит, что в недалёком будущем зона спецоперации станет существенно безопаснее, однако пока её посетители должны быть начеку.