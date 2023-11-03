Аль Пачино попал на огромные алименты, которые он будет выплачивать на содержание младшего сына

Суд обязал Аль Пачино ежемесячно выплачивать 30 000 USD (2 800 000 российских рублей) Нур Альфалле, которая недавно родила от артиста сына.

Судья обязал актера выплатить Альфалле 110 000 у.е. (10 000 000 рублей) авансом, 13 000 долларов (1 200 000 рублей) за ночную сиделку и покрыть все медицинские счета, которые не входят в медстраховку.

Кроме этого, мировая знаменитость обязан пополнять депозит в 15 000 долларов (1 400 000 рублей) в фонд образования для младшего наследника.

Отцом Пачино стал в июне текущего года, предварительно потребовав от Альфаллы сделать ДНК-тест.