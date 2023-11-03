Зеленский сделал «ход конём», сменив командующего силами спецопераций ВСУ

3 ноября стало известно, что Владимир Зеленский назначил Сергея Лупанчука на должность командующего силами специальных операций (ССО) армии Украины. При этом Зеленский уволил с данного поста Виктора Хоренко.

К текущему моменту остаётся загадкой, почему Владимир Зеленский надеется, что кадровые перестановки помогут ВСУ на поле боя, поскольку это далеко не первые изменения в украинском Генштабе.

Примечательно, что в пятницу Владимир Путин заявил о скором отстранении Зеленского от власти на Украине, заверив, что он разгневал США отсутствием успехов на поле боя и повальной коррупцией в Киеве.