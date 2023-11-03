Пугачева не сидит на месте: певица покинула замок в Грязи, направившись в Питер

Телеграм-канал SHOT сообщает, что водитель Аллы Пугачевой в районе около 08:20 выехал на Rolls-Royce певицы в Звенигород, который находится в 15 минутах от деревни Грязь.

Через час работник Аллы Борисовны вернулся, заехал на территорию замка с заднего входа, а в районе 10:30 выехал оттуда же вместе с исполнительницей.

Известно, что авто двигается по направлению Санкт-Петербурга.

Известно, что накануне вечером знаменитость была замечена на границе с Псковом, а сегодня, 3 ноября, появилась в своем замке.