«Реальные пацаны» в финале сериала отправились в госпиталь раненых на СВО

Легендарный сериал «Реальные пацаны» удивил и порадовал зрителей неожиданным финалом. Проект просуществовал 13 лет, напоминает КП. Последняя серия 14-го сезона на экраны вышла 2 октября 2023 года.
К Коляну (герой Николая Наумова) и его жене Лере (сыграла Зоя Бербер) в финишной серии в ресторане подходит официант с просьбой записать видеообращение другу, получившему ранение в зоне СВО. Однако герои принимают решение сами отправиться в госпиталь.
Реальность такая, какая есть. И в ней живут такие вот реальные пацаны, - отмечает Наумов в финальной сцене.
Сыгравший в «Реальных пацанах» Иваныча актер «Уральских пельменей» Сергей Ершов объяснил неожиданный и трогательный финал.
Это решение авторов. Я думаю, что проект не нуждается в продолжении либо спин-оффе, - считает Сергей Ершов.
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