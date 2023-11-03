«Реальные пацаны» в финале сериала отправились в госпиталь раненых на СВО

Легендарный сериал «Реальные пацаны» удивил и порадовал зрителей неожиданным финалом. Проект просуществовал 13 лет, напоминает КП. Последняя серия 14-го сезона на экраны вышла 2 октября 2023 года.

К Коляну (герой Николая Наумова) и его жене Лере (сыграла Зоя Бербер) в финишной серии в ресторане подходит официант с просьбой записать видеообращение другу, получившему ранение в зоне СВО. Однако герои принимают решение сами отправиться в госпиталь.

Реальность такая, какая есть. И в ней живут такие вот реальные пацаны, - отмечает Наумов в финальной сцене.

Сыгравший в «Реальных пацанах» Иваныча актер «Уральских пельменей» Сергей Ершов объяснил неожиданный и трогательный финал.