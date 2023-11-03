Обувь Древнего Египта, которую делали на века: она и сейчас доходит до нас в хорошем состоянии

17:31 2023-11-03
Обувь Древнего Египта, которую делали на века: она и сейчас доходит до нас в хорошем состоянии

Увидеть один такой экземпляр, сохранившийся почти в идеальном состоянии, можно, например, в Лондонском музее Виктории и Альберта.

Речь идет о женских кожаных туфлях, украшенных сусальным золотом и очень напоминающих современные балетки.

Специалистам удалось установить, что обувную пару носила, вероятнее всего, знатная дама родом их египетских христиан-коптов.

Предполагается, что этим туфлям свыше 1700 лет, возраст впечатляющий, особенно если учесть, что вид у них почти идеальный.

Вообще к обуви в Древнем Египте относились с большим трепетом и почтением.

Поначалу носить их разрешали только мужчинам из высшего сословия, и то не всем, а только приближенным к фараону.

Стоила она очень дорого, согласно историческим данным, для изготовления одной пары мог уйти почти весь годовой бюджет целого города.

Первая обувь представляла собой сандалии из пальмовых листьев, закреплявшихся на ноге двойным ремнем. Крепления инкрустировались драгоценными камнями.

Позже обувные пары стали создавать из кожи.

Богачи носили сандалии из тисненой кожи, стельки делались из зеленого или красного сафьяна. Бедняки довольствовались изделиями из грубой кожи или тростника.

Первые знатные дамы, которые удостоились чести носить обувь, красовались в сандалиях, щедро усыпанных драгоценностями.

Обувь, похожая на тапочки, появилась во времена Рамзеса Второго.

Каблук тоже изобрели египтяне, его делали специально, чтобы землеробам было проще ходить по полю и не проваливаться в рыхлую землю.

Также каблуки носили мясники, чтобы во время разделки туш ноги не утопали в крови убитых животных.

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