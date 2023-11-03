Тайна исчезновения драгоценностей Матильды Кшесинской волнует экспертов и сегодня

Матильдой Кшесинской восхищались и простые люди, и великие князи. В нее также был влюблен император Николай II. А она блистала на сцене в украшениях с бриллиантами, жемчугом и сапфирами, судьба которых и сегодня остается неизвестной.

Драгоценностей балерина получала в подарок от богатых поклонников. Один из них - шкатулка Фаберже красного дерева с золотом - звезде преподнес великий князь Сергей Михайлович.

В ней были желтые алмазы: по замыслу поклонника, Матильда могла сделать себе из них украшение. И Кшесинская заказала брошь у Карла Фаберже брошь.

В ее коллекции были и другие предметы этого мастера: шкатулки, броши, браслеты, яйца, предметы для украшения интерьера. Золотые запонки Фаберже Кшесинская отдала капитану судна, чтобы уплыть за границу с сыном после революции.

Во время революции Матильда потеряла свое богатство, в дорогу прихватив лишь их малую толику. Что стало с оставшимися драгоценностями, остается загадкой до сих пор. Ни одно из изделий ни разу не было замечено на каком-либо аукционе либо выставке.

Некоторые считают, что украшения все еще спрятаны в ее доме в Санкт-Петербурге либо на даче в Стрельне. Другие уверены, что они давно обнаружены и распроданы. Или - хранятся где-нибудь в Государственном хранилище.