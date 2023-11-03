Израиль стянул треть своей армии к границам Ливана

Глава движения "Хезболлах" Хасан Насрулла сообщил, что сотрудники организации подвергают себя огромному риску, обстреливая позиции израильских войск.

Вместе с тем Насрулла уверен, что подобный риск необходим, поскольку Минобороны Израиля стянула треть своей армии к границам Ливана. Данные подразделения должны были принимать участие в операции на территории Газы.

Характерно, что руководство "Хезболлах" обратилось к ливанской нации впервые с 7 октября, когда вспыхнул палестино-израильский конфликт на Ближнем Востоке.