Лукашенко: американцы рвут Европу на части, она ещё приползёт к России

3 ноября Александр Лукашенко посетил город Островец в Гродненской области, где провёл встречу с белорусами. Во время мероприятия Лукашенко заявил, что Соединённые Штаты пытаются максимально навредить странам ЕС.

Президент напомнил, что европейская торговля тесно связана с традиционными американскими рынками, однако такое положение дел Брюсселю невыгодно.

По мнению Александра Лукашенко, в будущем Европейский союз приползёт к России, осознав, что только Минск и Москва являются надёжными партнёрами Европы.