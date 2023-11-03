Смертельно опасные минералы: контакт с некоторыми камнями может нести гибель

18:05 2023-11-03
Смертельно опасные минералы: контакт с некоторыми камнями может нести гибель

Некоторые минералы содержат свинец, мышьяк или другие ядовитые вещества, потому их лучше обходить стороной.

Не все драгоценные либо полудрагоценные камни полезны. Более того, некоторые даже могут навредить. О каких камнях идет речь?

Галенит

Он содержит свинец, который, попадая в легкие, вызывает приступы кашля, одышки, астмы. Долго контактирующие со свинцовой рудой люди (например, шахтеры) часто страдают силикозом легких.

Асбест

Сам минерал безопасен, он часто применяется в строительстве и промышленности. На человека негативно воздействует структура кристаллов, состоящая из множества тонких иголочек, с легкостью отделяющихся от основного камня.

Попадая в дыхательные пути, они вызывают бронхиты, изменения в легких, онкологические заболевания.

Арсенопирит

Он известен и как «мышьяковый колчедан» и представляет смесь сульфида мышьяка и железа в очень больших количествах. 

Халькантит

Этот минерал быстро растворяется в воде. Попадая в питье и пищу, он вызывает развитие анемии, атеросклероз и другие заболевания. 

Аурипигмент 

В его составе есть мышьяк. Раньше из него готовили яды для копий и стрел.

Показать следующие комментарии
Фото
Наталья Гончарова
18:18

Наталья Гончарова

Губин отреагировал на обвинение кражи композиции Мальчик-бродяга

Губин отреагировал на обвинение кражи композиции Мальчик-бродяга

Андрей Губин в интервью изданию Woman.ru заявил, что ноты своего трека "Мальчик-бродяга" позаимствовал в композиции аранжировщика Сергея Конева.
Светлана Игнатьева
18:15

Светлана Игнатьева

Умер легендарный фигурист, двукратный олимпийский чемпион Олег Протопопов

Умер легендарный фигурист, двукратный олимпийский чемпион Олег Протопопов

Спортсмен выступал за СССР в парном катании вместе с женой Людмилой Белоусовой.
Наталья Гончарова
18:01

Наталья Гончарова

Проскурякова сообщила, почему покинула Россию

Проскурякова сообщила, почему покинула Россию

Супруга Игоря Николаева Юлия Проскурякова опубликовала на своей странице в запрещенной сегодня в РФ соцсети видео с отдыха в Дубае.
Светлана Игнатьева
17:49

Светлана Игнатьева

Жительница Австралии испекла пирог, которым отравила свою семью

Жительница Австралии испекла пирог, которым отравила свою семью

После ее угощения три родных человека домохозяйки умерли, а один несколько месяцев остается в больнице.
Наталья Гончарова
17:45

Наталья Гончарова

Селена Гомес удалила страницу в соцсетях из-за нападок хейтеров

Селена Гомес удалила страницу в соцсетях из-за нападок хейтеров

Американская исполнительница и актриса Селена Гомес заявила, что ликвидирует свою страницу в запрещенной сегодня в РФ соцсети, где у нее 430 000 подписчиков, из-за выпадов недовольных в свой адрес.
Андрей Ткачёв
17:41

Андрей Ткачёв

Лукашенко: американцы рвут Европу на части, она ещё приползёт к России

Лукашенко: американцы рвут Европу на части, она ещё приползёт к России

Александр Лукашенко считает, что сотрудничество с США вредит национальным интересам стран Евросоюза.
article_image 17:55

Малахит – один из самых древних поделочных камней в истории человечества

Вокруг этого камня ходит множество легенд и слухов. В древности люди считали, что малахит способен сделать человека невидимым, а также помогает понять язык зверей.

article_image 17:16

Как приготовить постный оливье: этот ингредиент заменит мясо, а никто не заметит

В дни поста, как назло, всегда хочется чего-нибудь вкусного, но вкусное не всегда значит мясо или рыба. Расскажем, как приготовить любимый многими салат оливье, но только в постном исполнении. Рецептура простая, привычный вкус почти не страдает, а потому есть повод попробовать.

article_image 17:14

Как приготовить целую гору пирожков

Всего за 20 минут можно приготовить целую гору аппетитных пирожков и даже с начинкой. Тесто для них готовится бездрожжевое, на кефире и для его замешивания понадобится не больше 5 минут, получится оно мягким с приятной хрустящей корочкой. Непременно сохраните себе рецепт.