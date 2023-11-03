Смертельно опасные минералы: контакт с некоторыми камнями может нести гибель

Не все драгоценные либо полудрагоценные камни полезны. Более того, некоторые даже могут навредить. О каких камнях идет речь?

Галенит

Он содержит свинец, который, попадая в легкие, вызывает приступы кашля, одышки, астмы. Долго контактирующие со свинцовой рудой люди (например, шахтеры) часто страдают силикозом легких.

Асбест

Сам минерал безопасен, он часто применяется в строительстве и промышленности. На человека негативно воздействует структура кристаллов, состоящая из множества тонких иголочек, с легкостью отделяющихся от основного камня.

Попадая в дыхательные пути, они вызывают бронхиты, изменения в легких, онкологические заболевания.

Арсенопирит

Он известен и как «мышьяковый колчедан» и представляет смесь сульфида мышьяка и железа в очень больших количествах.

Халькантит

Этот минерал быстро растворяется в воде. Попадая в питье и пищу, он вызывает развитие анемии, атеросклероз и другие заболевания.

Аурипигмент

В его составе есть мышьяк. Раньше из него готовили яды для копий и стрел.