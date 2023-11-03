Умер легендарный фигурист, двукратный олимпийский чемпион Олег Протопопов

Двукратный олимпийский чемпион, легендарный советский фигурист Олег Протопопов умер на 82-году жизни, сообщает Лента.ру.
Причина ухода звезды спорта не сообщается. Как напоминает издание, фигурист выступал вместе с женой Людмилой Белоусовой в парном катании за СССР.
Спортсмены удостоены золотых медалей на Олимпийских играх в 1964-м в Инсбруке и в 1968-м в Гренобле.
Пара также 4 раза побеждала на чемпионатах мира.
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