Умер легендарный фигурист, двукратный олимпийский чемпион Олег Протопопов

Двукратный олимпийский чемпион, легендарный советский фигурист Олег Протопопов умер на 82-году жизни, сообщает Лента.ру.

Причина ухода звезды спорта не сообщается. Как напоминает издание, фигурист выступал вместе с женой Людмилой Белоусовой в парном катании за СССР.

Спортсмены удостоены золотых медалей на Олимпийских играх в 1964-м в Инсбруке и в 1968-м в Гренобле.

Пара также 4 раза побеждала на чемпионатах мира.