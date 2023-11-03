Умер легендарный фигурист, двукратный олимпийский чемпион Олег Протопопов

18:15 2023-11-03
Умер легендарный фигурист, двукратный олимпийский чемпион Олег Протопопов

Спортсмен выступал за СССР в парном катании вместе с женой Людмилой Белоусовой.

Двукратный олимпийский чемпион, легендарный советский фигурист Олег Протопопов умер на 82-году жизни, сообщает Лента.ру.

Причина ухода звезды спорта не сообщается. Как напоминает издание, фигурист выступал вместе с женой Людмилой Белоусовой в парном катании за СССР.

Спортсмены удостоены золотых медалей на Олимпийских играх в 1964-м в Инсбруке и в 1968-м в Гренобле.

Пара также 4 раза побеждала на чемпионатах мира.

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