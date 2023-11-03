«‎Парк Горького» перенесла свои гастроли на март следующего года

Выступление культовой группы "Парк Горького" с участием Николая Носкова должно было пройти 4 декабря.

Теперь мероприятие перенесено на 1 марта 2024 года. Оно станет стартом мировых гастролей "Парка Горького".

Известно, что место проведения концерта останется неизменным ("Крокус Сити Холл"), а билеты, которые уже успели приобрести поклонники, будут действительны.

В составе рок-группы в следующем году выступит не только Носков, но и лидер-гитарист и вокалист Олег Изотов, бас-гитарист и вокалист Марко Мендоза (США, работал с The Dead Daisies, Thin Lizzy, Whitesnake), барабанщик Кенни Аронофф (США, работал с Smashing Pumpkins, John Fogerty, Tony Iommi), лидер-гитарист и вокалист Тимофей Григорович, лидер-вокалист Сергей Арутюнов, являющийся наследников популярного блюзового исполнителя Николая Арутюнова.