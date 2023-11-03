Комик Нурлан Сабуров стал многодетным отцом, но скрывает третьего ребенка

Нурлан Сабуров в подробности личной жизни поклонников не спешит посвящать.
У юмориста и его жены Дианы двое детей: дочка Мадина и сын Тагир. Но, как сообщает Супер.ру, в интернете семейных фото этой счастливой семьи не видно.
Журналисты издания выяснили, что в жизни счастливых родителец недавно произошло еще одно радостное событие: родился третий ребенок. Пара эту новость держит в секрете.
Мы замечали в сторис супруги комика то будто нечаянно засвеченный кусочек пеленки, то ручку коляски, - написали корреспонденты.
А недавно они лично встретили Сабуровых, когда те катали детскую коляску. Семья пообедала в одной из кофеен Москвы, потом шоумен уехал по своим делам, а Диана вместе с коляской пошла в магазин.
Правда, кто именно родился у звездной пары - сын или дочь? - узнать так и не удалось.
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