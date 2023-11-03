В Британии хотят спилить дуб Дарвина, которому 550 лет

Не успел в Британии затихнуть скандал в связи со спиленным "деревом Робин Гуда", как под угрозой оказалось другое древнее дерево - "дуб Дарвина" в Шропшире. Считается, что в детстве по его веткам лазал будущий ученый, сообщает Вокруг света.

550-летний дуб вместе с восемью другими старыми деревьями власти собираются вырубить, а на этом месте построить Северо-Западную вспомогательную дорогу Шрусбери.

Местные «зеленые» долго противостояли этому решению, но им не хватило голосов «за», чтобы отменить приговор дереву.

Власти обещают посадить взамен 345 тысяч саженцев - по одному на жителя Шропшира. Но оппозиция не сдается и готовится подать судебный иск к городскому совету.