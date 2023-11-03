Спи и худей: хороший сон ключ к быстрому снижению веса

Многие наверняка замечали, что не выспавшись их сильно тянет на сладкую и калорийную пищу. И этому есть биологическое объяснение.

Запросом на высококалорийную еду организм пытается справиться с недостатком ночного сна. Он вырабатывает больше гормона голода грелина.

Лептина же, ответственного за сытость, продуцируется меньше. За счет углеводов организм пытается компенсировать недостаток энергии в течение дня.