Похудеть вкусно: почему худеющим не нужно демонизировать углеводы

Жесткие низкоуглеводные диеты в долгосрочной перспективе приводят к срывам. И, кроме того, углеводы нам необходимы для энергии просто жить.

Но очень важно, какие углеводы мы выбираем. Быстрые моносахариды дают мгновенное насыщение, но оно также скоро и проходит.

А вот крупы и овощи, наоборот, будут долго расщепляться организмом, и дадут длительное чувство насыщения. В том числе и потому еще, что богаты клетчаткой.