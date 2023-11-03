Туристы из Германии установили рекорд, выпив за 3 часа 1245 бутылок пива

Немецкие туристы установили мировой рекорд, сумев выпить за 3 часа 1245 бутылок пива, сообщает Газета.ру. В мероприятии на испанском острове Майорка участвовали 55 человек.

Туристы из Германии скоординировались и пришли в здешний бар в 10 утра, а рекорд был установлен уже к обеду.

Все было организованно, никто самообладания не потерял и не вышел из строя, — рассказал 62-летний бизнесмен, участник рекорда Кай Уве Кахманн.

Он также признался, что обычно так много не пьет, потому в семь вечера уже спал. И на следующий день, утверждает немец, проснулся отдохнувшим и без похмелья.