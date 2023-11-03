Качаться в тренажерном зале людям с ожирением противопоказано в их нынешнем весе

При диагнозе ожирение необходимо подойти к тренировкам под наблюдением профессионалов и врачей. Изменение стиля питания это первый шаг.

Начинать нужно с легких аэробных нагрузок и ходьбы. А вот силовые занятия в зале лучше отложить на время, пока вес не снизится.

Дело в том, что тренировки с отягощениями создадут дополнительную нагрузку на суставы и сердечно-сосудистую систему человека. А они и так у человека с ожирением перегружены.