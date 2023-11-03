Муж и жена прожили вместе 18 лет, а потом узнали о своем кровном родстве

Британка спустя 18 лет брака узнала о кровном родстве с мужем и едва с ним не развелась, сообщает The Sun.
Селина и Джозеф познакомились 20 лет назад. В 2005-м влюбленные сыграли свадьбу, у них родились 3 детей. Друзья часто говорили супругам, что те похожи внешне, но пара этому не придавала внимания.
Селина однажды решила пройти ДНК-тест с целью узнать о своей родословной. В итоге она выяснила, что у нее много дальних родственников. В их числе оказался и Джозеф.
Это известие осложнило отношения в паре. Селина начала всерьез задумываться о разводе и обеспокоилась здоровьем детей. Но терапевт заверил, что у них никаких отклонений нет.
Супругам понадобилось два года, чтобы принять такую новость. Они заявили, что решили остаться вместе, а их союз стал еще крепче.
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