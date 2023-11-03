Atherosclerosis Journal обнародовал данные исследования о пользе подъема по лестнице для профилактики ССЗ

Авторы исследования проанализировали данные 400 тысяч испытуемых с предрасположенностью к ССЗ. Выяснилось, что наилучший профилактический эффект дают краткие высокоинтенсивные подъемы по лестнице.

Для достижения эффекта нужно пройти 3 этажа или 5 лестничных пролетов. Здесь принципиально важна регулярность.

У людей, которые раньше ходили по лестнице, а потом стали подниматься на лифте риски заболевания ССЗ увеличились примерно на 32 процента.