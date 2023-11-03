Храним яблочный урожай в домашних условиях до зимы и позднее

Хранению подлежат только целые яблоки без повреждений и признаков гниения. Их необходимо тщательно протереть бумажным полотенцем, чтобы убрать излишки влаги.

Оптимальная температура хранения яблок в погребе от 0 до +4 градусов. Влажность должна быть не менее 90 процентов.

Лучше всего хранятся яблоки в ящиках или корзинах с хорошей вентиляцией. Плоды нужно разложить так, чтобы они не соприкасались друг с другом.