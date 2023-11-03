Незнакомый знакомец: факты о тиграх, которые могут вас сильно удивить

Сейчас в дикой природе осталось всего 5 тысяч тигров. Еще около 4-5 тысяч живут в условиях неволи.

Тигр третий по величине наземный хищник. Его габариты уступают только белому и бурому медведю.

Полосатый рисунок у тигра столь же уникален у каждой особи, как и отпечатки пальцев у человека. А еще у тигра в отличие от домашних котов зрачки имеют круглую форму.

Тигры более миролюбивы с сородичами, чем другие большие кошки. Самцы уступают детенышам и самкам первым отведать добычу.