Россияне не могут платить по кредитам: число задолжников на 2023 год уже превысило 21 млн человек

Обозначенный показатель на 22% выше, чем это было в такой же период в 2022 году. Информацию передали представители ФССП.

На конец сентября этого года общая задолженность россиян по кредитам возросла до 2,9 трлн рублей. За год сумма увеличилась на 200 млрд рублей.

По сообщению ФССП, принудительное взыскание кредитных выплат затрудняется ощутимым снижением платежеспособности граждан, имеющих задолженности в налоговой инспекции, коммунальных службах и в целом основательно увязших в кредитах и займах.

По сведениям ЦБ, за первое полугодие текущего года кредиты и займы успели взять 47 млн россиян, за год прирост кредитополучателей составил 2 млн.

На рост числа неплатежеспособных должников влияют постоянно повышающиеся цены, которые увеличиваются быстрее, чем заработная плата.

Такое мнение высказал заместитель генерального директора по рейтинговой деятельсности организации "Эксперт РА" Александр Сараев.

Еще один сопутствующий фактор в этой ситуации, по его словам, это дорожающие кредиты на фоне подъема ключевой ставки.