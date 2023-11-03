Японцы придумали приют для содержания брошенных владельцами робособак

21:18 2023-11-03
Японцы придумали приют для содержания брошенных владельцами робособак

Гуманности японцев можно позавидовать, они проявляют заботу даже о роботах. Теперь в стране есть заведение, где принимают робопсов, которые стали не нужны их прежним хозяевам.

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Защитой брошенных робособак решила заняться Сони, компания-производитель.

Однако вряд ли гуманизм - единственный посыл, которым руководствовались создатели приюта.

На лицо своеобразный маркетинговый ход, цель которого в очередной раз пропиарить компанию.

Хотя эти милые создания и в самом деле вызывают неподдельное сочувствие.

Глядя на робособачек, невольно начинаешь воспринимать их как живых существ. Тем более, они проявляют недюжинные интеллектуальные способности.

Симпатичные роботы-щенки оснащены видео- и пространственными сенсорами, позволяющими им прекрасно ориентироваться в обстановке.

Однако даже такие позитивные создания могут надоесть. Иногда игрушку покупают ребенку на время, чтобы потом заменить  настоящим псом, когда чадо немного повзрослеет. Тогда владельцы решают отдать щенка-робота в приют.

И вот на фоне частых отказов от надоевших робособак Сони объявила о готовности принять свои детища обратно и подобрать для них новых хозяев.

Ну а если это не удастся, робособачки пойдут развлекать детей и стариков в больницы. Представители Сони уверены, что такое общение пойдет пациентам на пользу.

В России проблема надоевшего робопса решается иначе: люди продают игрушку (ведь есть же Авито, в конце концов) или отдают в дар другому ребенку, ну если уж деньги совсем не важны старому владельцу.

В Китае поступили бы еще интереснее: разобрали бы на составляющие и сделали бы из них ну хотя бы миксер.

Уж точно в приют никто таких собачек не понес бы. Это смогло прокатить только в Японии. Потому что менталитет другой.

Таких собачек покупают лишь богачи, простым смертным они не по карману. Шутка ли - 3000 долларов за песика!

Состоятельные японцы гнушаются обращаться на барахолки - статус не позволяет. Поэтому они несут робопсов в приют, как никак достойное и уважаемое заведение.

Такой ход конечно играет на руку Сони, ведь интерес к компании от этого только растет.

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