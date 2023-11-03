Первые контактные линзы для глаз были сделаны из простого стекла

22:22 2023-11-03
Первые контактные линзы для глаз были сделаны из простого стекла

Линзы придумал Август Мюллер в 1887 году. Посмотреть на них можно в Немецком музее науки и техники, расположенном в Мюнхене.

Приспособления создавались на основе обычного стекла, первые экземпляры были сделаны в мастерской Отто Гиммлера. В качестве вспомогательного подспорья использовался искусственный глаз.

Линзы, изобретенные Мюллером, закрывали собой роговицу и захватывали склеру. Глаз не дышал, после ношения возникал отек роговицы.

Тяжелые жесткие стекла мало кто мог носить больше 30 минут. Чтобы глазам было комфортнее, при ношении таких линз применялись кокаиновые капли.

Недостатков у изобретения, конечно, было много, однако оно обещало стать настоящим прорывом в медицине при определенных доработках.

Мюллер и другие специалисты не покладали рук и продолжали совершенствовать изделие.

В 1930-х годах приспособились делать линзы из прозрачного пластика. Они были легче и удобнее для ношения.

В 1960 г. Отто Вихреле, химик из Чехии, придумал мягкие линзы из гидрогеля, дискомфорт от них почти не ощущался.

Позже эта версия была еще больше усовершенствована с помощью современных технологий.

Теперь контактные линзы максимально удобны и безопасны. Пользователи могут выбирать подходящие размеры и формы.

Линзы не только корректируют недостатки зрения (близорукость, дальнозоркость, астигматизм и т. д.), но также используются в эстетических целях: например, для придания глазам интересных ярких оттенков.

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